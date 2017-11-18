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На Донетчине вор погиб на опоре от удара током

18.11 в 18:02

Сегодня, 18 ноября, утром в районе Сергеевки Краматорского района на опоре нашли тело мужчины, который получил смертельный разряд тока.

Как сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", инцидент произошел на линии распределительного пункта 6 кВ Крамморе (28 опора по дороге на Сергеевку).

Мужчина был экипирован когтяки. По предварительным данным, он погиб при попытке хищения электроэнергии. Сейчас устанавливается личность погибшего.

«Мы настоятельно призываем жителей: не рискуйте жизнью и не приближайтесь к объектам высокого напряжения, которые несут смертельную опасность! Не вмешивайтесь в работу линий электропередач и трансформаторных подстанций! Ведь ценой желания нечестного заработка, а то и простой неосторожности может стать ваша жизнь и здоровье», - подчеркнул директор по охране труда предприятий дистрибуции ДТЭК Энерго Алексей Носов.

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2017-11-18 18:02:00
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