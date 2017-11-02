На Донетчине возле жилых домов нашли тайник с оружием и боеприпасами
2.11 в 10:50
Правоохранители Бахмута получили информацию о том, что возле прифронтового населенного пункта могут быть спрятаны взрывоопасные предметы.
Прибывшие на место происшествия саперы нашли в земле целый арсенал боеприпасов: 200 снарядов к зенитным установкам и гранатометам, 6 мин, 9 гранат и около 40 000 патронов различного калибра, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Схрон был закопан в 300 метрах от жилых домов.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».
/uploads/news/964x620/3ZRvM4bV.jpg
/uploads/news/964x620/gqDToh2P.jpg
/uploads/news/964x620/LmDfcdQm.jpg
/uploads/news/964x620/7kkfDAr4.jpg
/uploads/news/964x620/LcpGo6hB.jpg
2017-11-02 10:50:00
Важные новости