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На Донетчине возле жилых домов нашли тайник с оружием и боеприпасами

2.11 в 10:50

Правоохранители Бахмута получили информацию о том, что возле прифронтового населенного пункта могут быть спрятаны взрывоопасные предметы.

Прибывшие на место происшествия саперы нашли в земле целый арсенал боеприпасов: 200 снарядов к зенитным установкам и гранатометам, 6 мин, 9 гранат и около 40 000 патронов различного калибра, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Схрон был закопан в 300 метрах от жилых домов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами».

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2017-11-02 10:50:00
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