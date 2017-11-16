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На Донетчине возобновились работы на аварийном участке фенольного завода возле Торецка

16.11 в 10:58

После полуторагодовалого перерыва возобновились восстановительные работы по ремонту дамбы шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства фенольного завода в Новгородском возле Торецк. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Ежедневно осуществляется 23-24 машино-рейсов предприятия. Отсыпается в среднем 80,5-84 метров кубических грунта. При этом в целом запланировано отсыпать на дамбу не менее 600 метров кубических грунта", - говорится в сообщении.

Работы ведутся в присутствии патрулей от украинской стороны СЦКК и патрулей ОБСЕ, представителей гражданско-военного сотрудничества, АТО, саперов ГСЧС Украины. Нивелирование верха дамбы и уровня жидкости в шламонакопителе уже сделано, а также продлен трубопровод диаметром 150 мм выпуска шлама длиной 100 метров погонных.

Однако отмечается, что срока гарантий безопасности с 9 по 17 ноября 2017 года - недостаточно для выполнения работ. Специалистам предприятия нужно не менее 20 рабочих дней. Кроме того, работе на объекте препятствуют обстрелы.

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2017-11-16 10:58:00
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