На Донетчине возобновились работы на аварийном участке фенольного завода возле Торецка

После полуторагодовалого перерыва возобновились восстановительные работы по ремонту дамбы шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства фенольного завода в Новгородском возле Торецк. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Ежедневно осуществляется 23-24 машино-рейсов предприятия. Отсыпается в среднем 80,5-84 метров кубических грунта. При этом в целом запланировано отсыпать на дамбу не менее 600 метров кубических грунта", - говорится в сообщении.

Работы ведутся в присутствии патрулей от украинской стороны СЦКК и патрулей ОБСЕ, представителей гражданско-военного сотрудничества, АТО, саперов ГСЧС Украины. Нивелирование верха дамбы и уровня жидкости в шламонакопителе уже сделано, а также продлен трубопровод диаметром 150 мм выпуска шлама длиной 100 метров погонных.

Однако отмечается, что срока гарантий безопасности с 9 по 17 ноября 2017 года - недостаточно для выполнения работ. Специалистам предприятия нужно не менее 20 рабочих дней. Кроме того, работе на объекте препятствуют обстрелы.