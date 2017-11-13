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На Донетчине заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог

13.11 в 15:59

Заболеваемость школьников гриппом и ОРВИ в Донецкой области превысила эпидемический порог на 21,9%, а уровень прошлой недели - на 5,3%. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения ДонОГА.

Всего за минувшую неделю заболели гриппом и ОРВИ 6733 человек, дети среди всех заболевших составляют 69,2% (4658 случаев). Были госпитализированы 236 человек, из них 85,2% - это дети до 17 лет.

В целом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Донетчине не превышает эпидемического уровня. Тем временем в области начата кампания по вакцинации на 11 административных территориях (Мариуполь, Селидово, Доброполье, Славянск, Бахмут, Новогродовка, Угледар, Константиновка, Торецк, а также Бахмутский, Волновахский, Марьинский и Лиманский районы). Всего привито 1117 человек, что составляет 16,72% от плана.

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2017-11-13 15:59:00
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