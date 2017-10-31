На Донетчине заложили аллею сакур в честь дружбы с Японией

В этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Украиной. По этому случаю проводится «Кампания 2500 сакур» по высадки деревьев сакур по всей территории Украины.

Так, вчера в Краматорске в Сквере матери была заложена аллея из 30 сакур. Деревья помогали высаживать председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский и посол Японии в Украине Шигеки Суми.

Как отметил Жебривский, с начала военных действий в зоне АТО, Япония выделила на поддержку Украины 1 млрд 600 млн долларов. Часть этих денег поступила и в Донецкую область для приобретения полицейских авто, ремонтов медучреждений и других важных объектов инфраструктуры.

"А сегодняшняя акция по высадке сакур - это яркий символ мира и духовного единения украинского и японского народов. Убежден, что мы будем и в дальнейшем укреплять сотрудничество с Японией на разных уровнях - культурном, образовательном и в бизнесе", - отметил глава Донетчины.

Напомним, в Мариуполе также появятся сакуры в честь дружбы с Японией. Они зацветут в Приморском парке, где уже заложена аллея, посвященная «Лиге будущих полицейских».