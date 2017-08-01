На Донетчине запустили новую ЛЭП, обеспечив электроснабжением Жованку, Бахмутку, Пески и Зайцево

В Донецкой области завершили строительство линии электропередач, которая обеспечит электроснабжение поселков в "серой зоне". Она расположена на подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в сообщении Штаба АТО.

Сегодня ЛЭП запустили. Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский лично дал команду энергетикам включить рубильник и ток "побежал" по проводам в дома людей.

Возвращение "цивилизации" первыми ощутили жители Жованки. Кроме того, долгожданное электричество получили прифронтовые поселки Зайцево, Бахмутка и Пески.