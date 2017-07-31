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На Донетчине заработал новый блокпост, который взял под контроль почти все выезды из соседней Харьковской области

31.07 в 18:49

В Донецкой области начал работу новый «стоп-контроль», который перенесли из района «БЗС» в поселок Долина, поскольку посты находились на небольшом расстоянии друг от друга. Также, как сообщили в областном главке полиции, это было сделано, чтобы не допустить дестабилизации в регионе и перекрыть почти все объездные дороги, которые имеют выход в Харьковскую область.

Сегодня начальник ГУНП в Донецкой области Виталий Невгад проверил организацию работы полиции на пропускном пункте.

Сообщается, что на посту в круглосуточном режиме несут службу сотрудники Славянского отдела полиции. Их задача - выявление фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ, задержания лиц, причастных к бандформирований, выявления граждан, находящихся в розыске за совершение преступлений.

Группы проверяют подозрительных граждан по базам данных МВД. Также полицейские проверяют «номерные вещи».

По данным, за сутки блокпост пересекли около 4000 человек, более 1,5 тысячи легкового и около 500 грузового транспорта.

Чтобы правоохранители могли непрерывно осуществлять контроль, созданы все необходимые условия для «свободной смены» - установлен модуль, проведено освещение и налажена система водоснабжения. В зоне контроля установлены постовые домики.

Полиция призывает граждан с пониманием относиться к процедуре проверок на блокпостах, направленных исключительно на безопасность жителей Донбасса.

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2017-07-31 18:49:00
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