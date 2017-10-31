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На Донетчину для переселенцев передали гумпомощь от Красного Креста в виде одежды

31.10 в 13:11

Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую область гуманитарную помощь. Груз от МККК поступил в Покровск 30 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС в Донецкой области помогли разгрузить мешки общим весом 270 кг.

Гумпомощь представлена в виде одежды. Она будет распределяться среди внутренне перемещенных лиц.

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2017-10-31 13:11:00
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