На Донецкой фильтровальной станции осколком снаряда поврежден резервный хлоропровод

Хлоропровод Донецкой фильтровальной станции оказался поврежден в воскресенье в результате обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Компания «Вода Донбасса».

«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий», - говорится в сообщении.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой значительную часть населенных пунктов региона по обе стороны от линии соприкосновения.

Ранее, в ОБСЕ также заявили об опасности в результате обстрела ДФС и призвали создать технические зоны безопасности вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе.