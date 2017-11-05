На Донецкой фильтровальной станции осколком снаряда поврежден резервный хлоропровод
5.11 в 13:41
Хлоропровод Донецкой фильтровальной станции оказался поврежден в воскресенье в результате обстрелов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Компания «Вода Донбасса».
«5 ноября обнаружено попадание боеприпасов в резервную нитку эстакады хлоропровода. Сегодня осколки повредили резервный хлоропровод, но существует огромная опасность попадания в действующий», - говорится в сообщении.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой значительную часть населенных пунктов региона по обе стороны от линии соприкосновения.
Ранее, в ОБСЕ также заявили об опасности в результате обстрела ДФС и призвали создать технические зоны безопасности вокруг гражданской инфраструктуры на Донбассе.
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2017-11-05 13:41:00
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5.11 в 13:58