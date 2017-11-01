На городских клумбах Мариуполя высадят более 20 тысяч белых, красных и желтых тюльпанов
1.11 в 20:49
В настоящее время ведется высадка тюльпанов на городских клумбах. Для этого приобрели 21 тысячу растений белого, красного и желтого цветов.
Высаживают тюльпаны сотрудники КП "Зеленстрой". Экспозицию оформленных клумб можно будет увидеть уже весной в Городском саду.
Как сообщили в мэрии, растения были закуплены через систему «Прозорро» на сумму более 172 тысяч гривен. Средства выделены из экологического фонда городского бюджета.
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2017-11-01 20:49:00
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