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На Харьковщине перенимают "опыт нового" выяснения отношений в спорах – при помощи взрывных устройств…

13.08 в 16:34

По сообщению пресс-службы ГУ НП  на странице в Facebook, в Харьковской области в Люботине во время перепалки между двумя мужчинами, один из них не нашёл лучшего аргумента, чем бросить в салон автомобиля своего оппонента гранату.

В полиции уточняют: „В Люботине Харьковской области 11 августа около 22:00 к правоохранителям обратился 32-летний местный житель. Он отметил, что во время ссоры с 35-летним знакомым, которая произошла на площади Слобожанской, тот бросил в салон его автомобиля взрывоопасный предмет“.

Выехавшие на место преступления работники взрывотехнического управления и следственно-оперативная группа обнаружили и изъяли гранату РГД-5 под сиденьем авто.


Сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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2017-08-13 16:34:00
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