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На Херсонщине из-за жары "горят" арбузы

13.08 в 11:38

Спешите отведать самую крупную и вкусную ягоду – арбузы. Ведь из-за царящей над Украиной жаркой погоды страдают не только люди и животные, но и вся украинская флора.

Вот как поясняет руководитель фермерского хозяйства Юрий Покотилов, участник фестиваля украинского арбуза в городе Голая Пристань на Херсонщине: „Это сверхжара. Арбузу нужно, чтобы было градусов 20 ночью и 28-30 днем. А у нас температура на поверхности песка достигала 60 градусов. То есть стоять на песке без обуви невозможно. Конечно, и арбуз же лежит на этом песке“.

Скоро предвидится повышение цен на арбузы, которым такая жаркая погода только во вред. Сообщается, что в нынешнем сезоне из-за жары собрано значительно меньше качественного урожая, что будет и в дальнейшем способствовать росту цен.


А директор Департамента агропромышленного развития Херсонской облгосадминистрации Александр Паливода сказал: „Ранний арбуз уже отошёл, средний обжёгся при такой температуре. Мы сейчас ожидаем поздний арбуз, это будет конец августа - начало сентября“.

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2017-08-13 11:38:00
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