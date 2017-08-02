На какое повышение пенсий могут рассчитывать пенсионеры

По заявлению заместителя министра социальной политики Николая Шамбира, повышения пенсионных выплат следует ожидать в первую очередь тем пенсионерам, которые имели высокую заработную плату и большой стаж работы, то есть за всю рабочую жизнь уплатившие в Пенсионный фонд достаточно крупные взносы. Кроме того, в приоритете – вышедшие на заслуженный отдых 10-15 лет назад.

Такую информацию на одном из украинских телеканалов предоставил Н.Шамбир: «Ожидается, что средняя пенсия повысится где-то на 380 гривен. В первую очередь это будет касаться тех, кто платил большие взносы, кто имеет больший стаж и большую заработную плату. Соответственно, он получит большее повышение. Но о повышении пенсий каждого человека не могу сказать сегодня, так как оно будет индивидуальное, в зависимости от показателей каждого: зарплаты и стажа».





По словам замминистра, запланированное повышение пенсий украинским гражданам на 1 октября будет осуществлено благодаря дополнительному поступлению 11 миллиардов гривен от единого социального взноса, которыми пополнился Государственный бюджет от повышения в стране минимальной зарплаты до 3200 гривен. Причём до конца текущего года ожидается получение ещё дополнительных средств от ЕСВ, которые и станут источником начисления повышения пенсий.

«Мы уже накопили 11 млрд, до конца года ещё будет дополнительно. Эти средства, которые будут от единого взноса, это и есть тот источник, который будет для повышения пенсий», - сказал чиновник.

В начале осени ожидается принятие украинскими парламентариями пенсионной реформы, в результате которой изменится формула расчёта выплат, будет отменён пенсионный налог работающим пенсионерам, а также в некоторой степени ужесточены требования для выхода на пенсию.





По словам представителя правительства, в октябре повышенные на 200 гривен пенсии получат более миллиона нынешних пенсионеров, а свыше 1,2 миллионам пенсионеров поднимут пенсии на тысячу гривен.

Все украинские пенсионеры с нетерпением ожидают обещанного, но с тревогой всё же опасаются, что обещания останутся только на словах… Тем более что цены на все продукты питания уже начали галопировать, не дожидаясь даже принятия пенсионной реформы. Страшно подумать об их размерах после анонсированного повышения пенсий.