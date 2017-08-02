На комбинате имени Ильича погибла 40-летняя женщина
2.08 в 18:45
Сегодня, 2 августа, в одном из цехов металлургического комбината имени Ильича произошел несчастный случай, погибла 40-летняя женщина.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, погибшая работала машинистом компрессорного участка. Ее нашли с многочисленными ожогами.
«По предварительным данным, женщина получила ожоги паром, в результате которых погибла на месте», - сообщил начальник Кальмиусского отдела Мариупольского местной прокуратуры №2 Евгений Дагли.
Информация по данному факту внесены в Единый реестр с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
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2017-08-02 18:45:00
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