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На КПВВ Донетчины возвели укрытия от осадков и ветра

31.10 в 15:10

Ежедневно через КПВВ в зоне перемещаются сотни граждан. Ухудшение погодных условий, увеличение количества осадков доставляют немалые неудобства людям. В связи с этим на пунктах пропуска устанавливаются специальные навесы.

В частности, на КПВВ «Пищевик» спасатели установили 2 каркаса для навесов. Всего с начала работ был осуществлен монтаж 8 навесов. Такую же работу выполнили и на территории пункта пропуска «Майорск». Люди могут укрыться в навесах от ветра и осадков.

Кроме этого, на каждом из четырех КПВВ функционируют пункты оказания помощи населению, к дежурству на которых привлекаются и представители Службы спасения.

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2017-10-31 15:10:00
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