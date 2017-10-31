На КПВВ Донетчины возвели укрытия от осадков и ветра

Ежедневно через КПВВ в зоне перемещаются сотни граждан. Ухудшение погодных условий, увеличение количества осадков доставляют немалые неудобства людям. В связи с этим на пунктах пропуска устанавливаются специальные навесы.

В частности, на КПВВ «Пищевик» спасатели установили 2 каркаса для навесов. Всего с начала работ был осуществлен монтаж 8 навесов. Такую же работу выполнили и на территории пункта пропуска «Майорск». Люди могут укрыться в навесах от ветра и осадков.

Кроме этого, на каждом из четырех КПВВ функционируют пункты оказания помощи населению, к дежурству на которых привлекаются и представители Службы спасения.