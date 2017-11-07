На КПВВ под Мариуполем мужчина пытался дать пограничникам взятку
7.11 в 15:38
На контрольном пункте пропуска «Гнутово» пограничники остановили 30-летнего мужчину, который направлялся из Донецка в Мариуполь.
Вместо пропуска он положил в паспорт взятку – 200 гривен, за которые надеялся без препятствий пересечь линию разграничения, сообщают представители Госпогранслужбы.
В результате взяточника передали правоохранителям.
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2017-11-07 15:38:00
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7.11 в 15:58