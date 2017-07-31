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На КПВВ под Мариуполем задержали четырех человек с поддельными паспортами

31.07 в 16:36

С поддельными документами задержали четырех человек, которые следовали из неподконтрольной территории, сообщает Госпогранслужба.

«На КПВВ «Гнутово» пограничным нарядом Донецкого отряда в ходе реализации оперативной информации выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у 4-х граждан Украины», - говорится в сообщении.

Задержанных нарушителей передали сотрудникам Национальной полиции.

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2017-07-31 16:36:00
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