На КПВВ под Мариуполем задержали четырех человек с поддельными паспортами
31.07 в 16:36
С поддельными документами задержали четырех человек, которые следовали из неподконтрольной территории, сообщает Госпогранслужба.
«На КПВВ «Гнутово» пограничным нарядом Донецкого отряда в ходе реализации оперативной информации выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у 4-х граждан Украины», - говорится в сообщении.
Задержанных нарушителей передали сотрудникам Национальной полиции.
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2017-07-31 16:36:00
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