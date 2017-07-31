На КПВВ под Мариуполем задержали четырех человек с поддельными паспортами

С поддельными документами задержали четырех человек, которые следовали из неподконтрольной территории, сообщает Госпогранслужба.

«На КПВВ «Гнутово» пограничным нарядом Донецкого отряда в ходе реализации оперативной информации выявлены признаки частичной подделки паспортных документов у 4-х граждан Украины», - говорится в сообщении.

Задержанных нарушителей передали сотрудникам Национальной полиции.