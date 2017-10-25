На КПВВ под Мариуполем задержали члена ДНР
25.10 в 17:11
На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» пограничники остановили 32-летнего мужчину. Во время проверки его документов система выдала информацию о необходимости его задержания.
По словам пограничников, мужчина раньше работал в правоохранительных органах Донецкой области, а в 2014 году перешел на сторону ДНР.
Сейчас задержанный следовал из Донецка в Мариуполь. Его передали сотрудникам Нацполиции.
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2017-10-25 17:11:00
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25.10 в 20:14