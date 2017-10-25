На КПВВ под Мариуполем задержали члена ДНР

На контрольном пункте пропуска «Новотроицкое» пограничники остановили 32-летнего мужчину. Во время проверки его документов система выдала информацию о необходимости его задержания.

По словам пограничников, мужчина раньше работал в правоохранительных органах Донецкой области, а в 2014 году перешел на сторону ДНР.

Сейчас задержанный следовал из Донецка в Мариуполь. Его передали сотрудникам Нацполиции.