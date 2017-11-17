На КПВВ под Мариуполем задержали мужчину с приборами скрытого слежения
17.11 в 11:15
В контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" был остановлен автомобиль "Фольксваген", следовавший на подконтрольную территорию. В салоне находился водитель и пассажир.
Как сообщили в Госпогранслужбе, при углубленном осмотре авто, в личных вещах были выявлены спрятанные приборы скрытого слежения и записи: диктофон, мини видео-камера, карманный WI-FI роутер.
Гражданина передали представителям СБУ для принятия правового решения.
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2017-11-17 11:15:00
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