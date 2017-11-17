На КПВВ под Мариуполем задержали мужчину с приборами скрытого слежения

В контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" был остановлен автомобиль "Фольксваген", следовавший на подконтрольную территорию. В салоне находился водитель и пассажир.

Как сообщили в Госпогранслужбе, при углубленном осмотре авто, в личных вещах были выявлены спрятанные приборы скрытого слежения и записи: диктофон, мини видео-камера, карманный WI-FI роутер.

Гражданина передали представителям СБУ для принятия правового решения.