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На КПВВ под Мариуполем задержали мужчину с приборами скрытого слежения

17.11 в 11:15

В контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" был остановлен автомобиль "Фольксваген", следовавший на подконтрольную территорию. В салоне находился водитель и пассажир.

Как сообщили в Госпогранслужбе, при углубленном осмотре авто, в личных вещах были выявлены спрятанные приборы скрытого слежения и записи: диктофон, мини видео-камера, карманный WI-FI роутер.

Гражданина передали представителям СБУ для принятия правового решения.

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2017-11-17 11:15:00
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