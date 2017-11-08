На КПВВ «Станица Луганская» установят видеонаблюдение и будут бороться с «оборотнями в погонах»

Ситуация на КПВВ «Станица Луганская» обсуждалась на совещании с руководством правоохранительных органов, Госпогранслужбы и ГСЧС в Луганской области Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Как отметил руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, «есть дельцы — «оборотни в погонах», которые проводят людей без очереди за денежное вознаграждение.

«Вход с временно неподконтрольной территории не может быть платным для граждан Украины! Поручаю силовикам разобраться с этим вопросом — лично приеду и проконтролирую», - заявил он.

Также принято решение установить камеры видеонаблюдения в самом пункте пропуска и на автобусной остановке.