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На Левобережье Мариуполя сносят памятник городам-героям Второй мировой войны

15.11 в 15:01

Сегодня на пересечении проспектов Победы и Свободы (ранее Ленинградского) в Мариуполе демонтируют памятник городам-героям Великой Отечественной войны. Он уже неоднократно вызывал возмущения местных активистов, ведь на нем указаны названия, флаги и гербы городов-героев: Керчь, Киев, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Смоленск, Тула, крепость-Герой Брест, Ленинград, Одесса, Севастополь и Волгоград.

Однако сегодня во время демонтажа местные жители выступили против сноса памятника. Глава Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин успокоил людей: памятник демонтируют, потому что он уже находится в аварийном состоянии. В течение полугода здесь установят новый памятник, причем с прежней символикой.

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2017-11-15 15:01:00
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