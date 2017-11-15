На Левобережье Мариуполя сносят памятник городам-героям Второй мировой войны

Сегодня на пересечении проспектов Победы и Свободы (ранее Ленинградского) в Мариуполе демонтируют памятник городам-героям Великой Отечественной войны. Он уже неоднократно вызывал возмущения местных активистов, ведь на нем указаны названия, флаги и гербы городов-героев: Керчь, Киев, Минск, Москва, Мурманск, Новороссийск, Смоленск, Тула, крепость-Герой Брест, Ленинград, Одесса, Севастополь и Волгоград.

Однако сегодня во время демонтажа местные жители выступили против сноса памятника. Глава Левобережной районной администрации Мариуполя Виктор Очеретин успокоил людей: памятник демонтируют, потому что он уже находится в аварийном состоянии. В течение полугода здесь установят новый памятник, причем с прежней символикой.