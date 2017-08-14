На Луганщине мужчина пытался разобрать гранату, произошел взрыв

В Горске Луганской области в результате взрыва боеприпаса пострадал 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Как выяснили правоохранители, мужчина вместе с женой был в беседке во дворе своего дома. Женщина услышала плач ребенка и ушла в комнату, и в этот момент на улице прогремел взрыв.

Когда супруга ушла, мужчина попытался разобрать гранату РГД-5. В результате взрыва у него минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас пострадавший в реанимации.

Данный факт внесен в ЕДРР и квалифицированный по ст. 128 УК Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».