На Луганщине мужчина пытался разобрать гранату, произошел взрыв
14.08 в 11:23
В Горске Луганской области в результате взрыва боеприпаса пострадал 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба областного главка полиции.
Как выяснили правоохранители, мужчина вместе с женой был в беседке во дворе своего дома. Женщина услышала плач ребенка и ушла в комнату, и в этот момент на улице прогремел взрыв.
Когда супруга ушла, мужчина попытался разобрать гранату РГД-5. В результате взрыва у него минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас пострадавший в реанимации.
Данный факт внесен в ЕДРР и квалифицированный по ст. 128 УК Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».
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2017-08-14 11:23:00
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