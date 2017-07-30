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На Луганщине украинские бойцы после боя захватили «трофеи»

30.07 в 16:28

На днях в результате боя в Луганской области украинские военнослужащие захватили «трофеи» диверсионно-разведывательной группы. Так, 27 июля ВСУ получили ручной противотанковый гранатомет, РПГ-7В-1, пулемет Калашникова, аналоговую радиостанцию «Motorola».

К сожалению, в ходе боевого столкновения двое украинских бойцов тогда были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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2017-07-30 16:28:00
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