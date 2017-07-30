На Луганщине украинские бойцы после боя захватили «трофеи»

На днях в результате боя в Луганской области украинские военнослужащие захватили «трофеи» диверсионно-разведывательной группы. Так, 27 июля ВСУ получили ручной противотанковый гранатомет, РПГ-7В-1, пулемет Калашникова, аналоговую радиостанцию «Motorola».

К сожалению, в ходе боевого столкновения двое украинских бойцов тогда были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.