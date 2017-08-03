На Луганщине в результате обстрела ранен пенсионер
3.08 в 16:02
В районе села Новоалександровка Попаснянского района в результате обстрела ранения получил 70-летний пенсионер.
Сегодня, 3 августа, пострадавшего нашли представители центра контроля и координации прекращении огня наблюдательной миссии АТО во время инспектирования территории, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Мужчине оказали помощь, но от госпитализации он отказался.
Следователями Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины «Террористический акт».
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2017-08-03 16:02:00
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3.08 в 16:22