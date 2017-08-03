На Луганщине в результате обстрела ранен пенсионер

В районе села Новоалександровка Попаснянского района в результате обстрела ранения получил 70-летний пенсионер.

Сегодня, 3 августа, пострадавшего нашли представители центра контроля и координации прекращении огня наблюдательной миссии АТО во время инспектирования территории, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчине оказали помощь, но от госпитализации он отказался.

Следователями Попаснянского отдела полиции решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 258 УК Украины «Террористический акт».