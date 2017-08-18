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На Луганщине во дворе дома подорвался 13-летний подросток

18.08 в 14:10

В селе Теплое Луганской области во дворе частного дома произошел взрыв. В результате пострадал 13-летний подросток.

По предварительным данным, мальчик пытался разобрать боеприпас, в результате чего и подорвался, сообщает спикер ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.

Пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу в г. Лисичанск. У него диагностированы минно-взрывная травма живота и ампутация верхних конечностей.

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2017-08-18 14:10:00
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