На Луганщине во дворе дома подорвался 13-летний подросток

В селе Теплое Луганской области во дворе частного дома произошел взрыв. В результате пострадал 13-летний подросток.

По предварительным данным, мальчик пытался разобрать боеприпас, в результате чего и подорвался, сообщает спикер ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.

Пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу в г. Лисичанск. У него диагностированы минно-взрывная травма живота и ампутация верхних конечностей.