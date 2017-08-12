На Луганщине задержали мариупольского злоумышленника, забившего до смерти человека

В начале июля нынешнего года между ранее незнакомыми двумя мужчинами 50 и 55 лет произошла ссора в одном из мариупольских кафе. При этом немалую роль сыграло количество выпитого алкоголя. Во время конфликта младший посетитель ударил своего оппонента металлическим стулом по голове. Пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, прибывшая по вызову, обследовала место преступления, опросила клиентов заведения и выяснила картину того, что произошло. По словам начальника отдела уголовного розыска Центрального ОП Александра Давыденко, установить личность подозреваемого оказалось гораздо сложнее, на это ушло около недели времени.

Злоумышленник принимал меры конспирации, менял места ночёвки, избавился от телефона. Но все это не помогло избежать ответственности. Полицейские вышли на след беглеца, который вел к Луганщине.

Не дойдя считанных километров до неподконтрольной территории, благодаря онлайн-проверке по базам данных МВД, беглец был задержан. Нынче, доставленный задержанный находится в следственном изоляторе Мариуполя.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.