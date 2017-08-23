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На мариупольских АЗС «взлетели» цены на газ

23.08 в 10:51

С начала недели на мариупольских заправках, так же, как и по всей Украине, резко подорожал газ. Его цена поднялась сразу на несколько гривен: если на той неделе он стоил около 11,5 гривен, то сейчас его цена – почти 15 гривен.

Такая же ситуация по всей Украине. «На столичных АЗС WOG и ОККО цена газа за выходные выросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л; на KLO стоимость газа выросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л; на Shell - на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л; на AMIС - на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л. "Авантаж" продолжает удерживать самую низкую цену на газ в Киеве - 13,35 грн/л (+1,4 грн/л)», - сообщает «Консалтинговая группа А-95».

Напомним, сейчас из-за «неподъемных» цен на бензин многие автомобилисты ставят газовые установки, но, похоже, теперь сэкономить не получится.

По данным специалистов, розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 года.

Не исключено, что следом за газом подорожает и бензин.

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2017-08-23 10:51:00
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