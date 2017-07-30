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На Мариупольском направлении вновь нарушили перемирие, ранен военный

30.07 в 19:54

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, сегодня, 30 июля, на востоке Украины зафиксировано всего 2 нарушения режима прекращения огня, но среди военнослужащих ВСУ есть пострадавшие.

Так, около 16:00 у Марьинки на Мариупольском направлении по позициям сил АТО открыли огонь из стрелкового оружия. В результате ранения получил один из бойцов.

А на Донецком направлении из гранатометов обстреляли позиции в районе Зайцево.

Несмотря на относительное затишье, силы АТО находятся в полной боевой готовности.

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2017-07-30 19:54:00
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