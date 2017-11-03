На мариупольском пляже появился городок для детей с инвалидностью
3.11 в 09:59
В рамках программы «Доступный город» специальное оборудование для игровой зоны, предназначенной для малышей с инвалидностью, установили на центральном пляже Мариуполя.
Детский городок оборудован с таким расчётом, чтобы по нему могли перемещаться на колясках. Широкие дорожки с пандусами для въезда и выезда ориентированы так, чтобы малыши могли посещать городок, подъехав к нему по тротуару от Приморского бульвара.
Напомним, что всего в Мариуполе установят более 10 таких городков.
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2017-11-03 09:59:00