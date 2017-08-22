На мариупольском пляже вывернули бесплатный душ
22.08 в 08:26
Ещё одну душевую стойку «обезглавили» на центральном пляже Мариуполя. Она расположена недалеко от открывшегося недавно «Dream-пирса».
Отметим, что это не первый случай повреждения пляжного оборудования Такая же ситуация сложилась с душевой стойкой у детского костно-туберкулёзного санатория.
Теперь отдыхающие принимают душ у питьевого фонтанчика, расположенного рядом.
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2017-08-22 08:26:00
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22.08 в 09:00