На мариупольском пляже вывернули бесплатный душ

Ещё одну душевую стойку «обезглавили» на центральном пляже Мариуполя. Она расположена недалеко от открывшегося недавно «Dream-пирса».

Отметим, что это не первый случай повреждения пляжного оборудования Такая же ситуация сложилась с душевой стойкой у детского костно-туберкулёзного санатория.

Теперь отдыхающие принимают душ у питьевого фонтанчика, расположенного рядом.