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На матче в Мариуполе - аншлаг: на стадионе почти 10 тысяч болельщиков

5.11 в 15:39

Сегодня в Мариуполе проходит матч 15-го тура чемпионата Украины. Мариупольская футбольная команда принимает ФК «Шахтер».

Стоит отметить, что практически все билеты на игру были раскуплены заранее. На стадионе - аншлаг. Здесь находятся почти 10 000 болельщиков.

Чтобы и игроки, и зрители были в безопасности, полиция приняла все необходимые меры. Со вчерашнего дня стадион находился под охраной полиции, несколько раз поле и трибуны обследовали взрывотехники и кинологи с собаками.

На протяжении всего матча периметр вокруг места проведения игры патрулируют пешие и автомобильные наряды полиции.

За правопорядком внутри стадиона правоохранители следят в режиме онлайн-трансляции с помощью почти десятка видеокамер, напрямую подключенных к Единому аналитическому сервисному центру полиции.

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2017-11-05 15:39:00
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