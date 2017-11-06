На меткомбинате имени Ильича отремонтировали медицинские пункты

На металлургическом комбинате имени Ильича в рамках программы «Рабочий быт» провели капитальный ремонт медпунктов в цеху холодной прокатки и аглофабрике. Теперь медицинскому персоналу приятно работать, а мариупольским металлургам – в радость ежедневно проходить проверку и следить за своим здоровьем.

По словам медсестер, ремонт в помещениях не делали порядка 20 лет, но теперь все изменилось: медпункты «освежили», а также закупили новое оборудование. Здесь есть все необходимое – от аппарата для промывания глаз до дефибриллятора.

Медпункт для работников цеха холодной прокатки отремонтировали почти за 3 месяца и 700 тысяч гривен, в аглофабрике работы выполнили за 3 месяца и почти миллион гривен.

По словам директора по персоналу и социальных вопросов ММК им. Ильича Михаила Цуркана, комбинат и дальше будет делать все для того, чтобы сотрудникам было комфортно работать.