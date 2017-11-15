На мине у Талаковки подорвался экипаж группы реагирования патрульной полиции Мариуполя

В пресс-службе областного главка полиции рассказали подробности сегодняшнего взрыва под Мариуполем. Как оказалось, на мине подорвался автомобиль группы реагирования патрульной полиции Мариуполя, которая работала в прифронтовом поселке Талаковка.

В результате один правоохранитель погиб, еще двое ранены. Их госпитализировали в одну из больниц Мариуполя.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и кинологи, а также руководство полиции во главе с генералом Семенишиным. Территорию обследуют на наличие мин и других взрывоопасных предметов.