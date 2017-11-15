На мине у Талаковки подорвался экипаж группы реагирования патрульной полиции Мариуполя
15.11 в 18:05
В пресс-службе областного главка полиции рассказали подробности сегодняшнего взрыва под Мариуполем. Как оказалось, на мине подорвался автомобиль группы реагирования патрульной полиции Мариуполя, которая работала в прифронтовом поселке Талаковка.
В результате один правоохранитель погиб, еще двое ранены. Их госпитализировали в одну из больниц Мариуполя.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и кинологи, а также руководство полиции во главе с генералом Семенишиным. Территорию обследуют на наличие мин и других взрывоопасных предметов.
/uploads/news/964x620/1CdPaUb6.jpg
/uploads/news/964x620/Kev0DIBM.jpg
/uploads/news/964x620/TxmpMlJQ.JPG
/uploads/news/964x620/be8nlCzZ.JPG
/uploads/news/964x620/fCzP1PO1.jpg
/uploads/news/964x620/EUUoMwai.JPG
/uploads/news/964x620/DW7HRA26.JPG
/uploads/news/964x620/O6dfmzfX.jpg
/uploads/news/964x620/FcV4lQfk.JPG
2017-11-15 18:05:00
Важные новости
15.11 в 16:57