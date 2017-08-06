На «многострадальный» торговый павильон в Мариуполе пришла новая напасть

МАФу, который собственнику пришлось дополнительно переделывать после установки у поликлиники №3 из-за несоответствия архетипу, вновь не повезло. После того, как за дополнительную сумму средств месяц назад владелец его вывез, переделал и вернул на место, новым объектом заинтересовались вандалы. Недавно смонтированные панели облицовки торговой точки разрисовали чёрным граффити.