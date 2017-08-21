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На неподконтрольной Луганщине ранены две мирные жительницы

21.08 в 08:40

В результате обстрела поселка Красный Яр в пригороде подконтрольного ЛНР Луганска ранения получили две мирные жительницы – женщины 975 и 1949 годов рождения, пишут «Новости Донбасса».

У пострадавших легкая контузия и осколочные ранения.

Кроме того, обстрелом перебит газопровод, повреждены домостроения и линия электропередачи, серьезно повреждено домостроение, а также разрушены хозяйственные постройки, уничтожена большая часть крыши жилого дома и летней кухни.

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2017-08-21 08:40:00
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