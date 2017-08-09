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На неподконтрольной территории Донбасса пропал судья из Днепра

9.08 в 18:22

В Донецкой области на подконтрольных ДНР территориях пропал судья одного из райсудов Днепра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

Так, мужчина отправился к родителям, которые живут в районе Амвросиевки – на неподконтрольной территории. Но домой он так и не вернулся.

Правоохранители предполагают, что на выезде его задержали представители ДНР. Вероятнее всего, его удерживают в Донецке.

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2017-08-09 18:22:00
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