На неподконтрольной территории Луганщины подорвали памятник: есть пострадавшие

Сегодня, 2 августа, около 10 часов утра в подконтрольном ЛНР Червонопартизанске Должанского (Свердловского) района прогремел взрыв.

По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника «ополченцам», открытие которого планировалось на завтра, 3 августа.

В результате ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Должанскую центральную городскую больницу № 1. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.