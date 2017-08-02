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На неподконтрольной территории Луганщины подорвали памятник: есть пострадавшие

2.08 в 21:07

Сегодня, 2 августа, около 10 часов утра в подконтрольном ЛНР Червонопартизанске Должанского (Свердловского) района прогремел взрыв.

По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника «ополченцам», открытие которого планировалось на завтра, 3 августа.

В результате ранения разной степени тяжести получили пять человек, они были отправлены на лечение в Должанскую центральную городскую больницу № 1. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии.

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2017-08-02 21:07:00
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