На неподконтрольных территориях Донбасса обесточен ряд населенных пунктов

В результате обстрелов обесточены подконтрольные ДНР населенные пункты Коминтерново и Саханка. Также частично отсутствует электроэнергия в поселке Октябрь.

Кроме того, сразу две аварии произошли на неподконтрольных территориях Луганской области. Так, пожар на открытой местности повредил две опоры высоковольтной линии в районе села Бобриково Антрацитовского района. В результате без света остались 332 абонента из Новокрасновки, Клуниково и частично села Бобриково.

А после обрыва проводов на линии 6 кВт обесточено село Раевка – всего 90 абонентов.