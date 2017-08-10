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На неподконтрольных территориях Донбасса обесточен ряд населенных пунктов

10.08 в 14:13

В результате обстрелов обесточены подконтрольные ДНР населенные пункты Коминтерново и Саханка. Также частично отсутствует электроэнергия в поселке Октябрь.

Кроме того, сразу две аварии произошли на неподконтрольных территориях Луганской области. Так, пожар на открытой местности повредил две опоры высоковольтной линии в районе села Бобриково Антрацитовского района. В результате без света остались 332 абонента из Новокрасновки, Клуниково и частично села Бобриково.

А после обрыва проводов на линии 6 кВт обесточено село Раевка – всего 90 абонентов.

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2017-08-10 14:13:00
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