На неподконтрольных территориях Донбасса обесточен ряд населенных пунктов
10.08 в 14:13
В результате обстрелов обесточены подконтрольные ДНР населенные пункты Коминтерново и Саханка. Также частично отсутствует электроэнергия в поселке Октябрь.
Кроме того, сразу две аварии произошли на неподконтрольных территориях Луганской области. Так, пожар на открытой местности повредил две опоры высоковольтной линии в районе села Бобриково Антрацитовского района. В результате без света остались 332 абонента из Новокрасновки, Клуниково и частично села Бобриково.
А после обрыва проводов на линии 6 кВт обесточено село Раевка – всего 90 абонентов.
/uploads/news/964x620/I7p7dm3L.jpeg
2017-08-10 14:13:00
Важные новости
10.08 в 15:23
10.08 в 15:11