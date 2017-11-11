Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

На неподконтрольных территориях Донбасса удерживают 152 заложника – Геращенко

11.11 в 12:16

Представители ДНР и ЛНР удерживают на неподконтрольных территориях Донбасса 152 заложника. Среди них и военные, и гражданские.

Об этом сообщила представитель ТКГ в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. «На сегодняшний день на оккупированных территориях содержатся 152 человека. Это - гражданские и военные», - отметила она.

Уже на протяжении 14 месяцев процесс обмена пленными остается заблокированным.

/uploads/news/964x620/KVvs6Rxj.jpg
2017-11-11 12:16:00
Важные новости
В Мариуполе подготовили к капремонту улицу Митрополитскую
11.11 в 11:56
Климкин: Украина и США подготовили четкий план по миротворцам ООН на Донбассе
11.11 в 11:21
Лента новостей
На неподконтрольных территориях Донбасса удерживают 152 заложника – Геращенко
11.11 в 12:16
В Мариуполе подготовили к капремонту улицу Митрополитскую
11.11 в 11:56
Климкин: Украина и США подготовили четкий план по миротворцам ООН на Донбассе
11.11 в 11:21
В Украину идет похолодание
11.11 в 11:01
Точка в споре ФК «Динамо» и «Мариуполь» до сих пор не поставлена
11.11 в 10:35
Оглушительные сирены и клубы пара удивили прохожих в центре Мариуполя
11.11 в 10:25
В Мариуполе появился новый провал
11.11 в 09:48
«Интер» покажет любимые фильмы с Луи де Фюнесом, Пьером Ришаром, Аленом Делоном и другими выдающимися актерами
11.11 в 09:24