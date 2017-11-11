На неподконтрольных территориях Донбасса удерживают 152 заложника – Геращенко

Представители ДНР и ЛНР удерживают на неподконтрольных территориях Донбасса 152 заложника. Среди них и военные, и гражданские.

Об этом сообщила представитель ТКГ в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. «На сегодняшний день на оккупированных территориях содержатся 152 человека. Это - гражданские и военные», - отметила она.

Уже на протяжении 14 месяцев процесс обмена пленными остается заблокированным.