На неподконтрольных территориях Донбасса удерживают 152 заложника – Геращенко
11.11 в 12:16
Представители ДНР и ЛНР удерживают на неподконтрольных территориях Донбасса 152 заложника. Среди них и военные, и гражданские.
Об этом сообщила представитель ТКГ в Минске, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. «На сегодняшний день на оккупированных территориях содержатся 152 человека. Это - гражданские и военные», - отметила она.
Уже на протяжении 14 месяцев процесс обмена пленными остается заблокированным.
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2017-11-11 12:16:00
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