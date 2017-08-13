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На Одесчине жуткий случай – матроса ВМСУ убили в день его рождения

13.08 в 08:11

Как передаёт «Украинская Служба Информации», в пятницу, 11 августа, в селе Егоровка Раздельнянского района Одесской области был жестоко убит матрос Военно-морских сил Украины Арслан Шейхов.

Информацию об инциденте сообщила на своей странице в Facebook советник начальника Генштаба Украины Алёна Вербицкая.

Сообщается, что после празднования дня рождения, Шейхов со знакомым Злым В.И., примерно в 19:00 куда-то уехали, а через несколько часов матроса нашли мёртвым в селе с многочисленными травмами.

При осмотре тела представителями Нацполиции были зафиксированы переломы рёбер, носа, множественные ссадины на голове и теле, но результаты экспертизы были, мягко говоря, удивительны - военнослужащий захлебнулся рвотными массами.


Не всё там так однозначно, советник начальника Генштаба не верит заключению экспертов и бьёт тревогу, опасаясь, что задержанный Злой, находящийся в Раздельнянском райотделе полиции, вскоре будет выпущен на волю… И тому есть предпосылки.

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2017-08-13 08:11:00
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