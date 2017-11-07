На основных магистралях Донетчины хотят установить видеокамеры

Правоохранители планируют установить на основных автомагистралях Донецкой области видеокамеры, чтобы оперативники могли следить за правопорядком на дорогах.

Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Фейсбуке.

«Есть поддержка и председателя областной военно-гражданской администрации, и городских голов распространить видеонаблюдение не только на улицы городов, но и на основные автомагистрали», - отметил Аброськин.