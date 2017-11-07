На основных магистралях Донетчины хотят установить видеокамеры
7.11 в 16:50
Правоохранители планируют установить на основных автомагистралях Донецкой области видеокамеры, чтобы оперативники могли следить за правопорядком на дорогах.
Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Фейсбуке.
«Есть поддержка и председателя областной военно-гражданской администрации, и городских голов распространить видеонаблюдение не только на улицы городов, но и на основные автомагистрали», - отметил Аброськин.
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2017-11-07 16:50:00
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