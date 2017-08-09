На пляже для мариупольцев с инвалидностью хотят увеличить количество навесов

В Мариуполе родители детей с инвалидностью хотят установить дополнительные навесы на специализированном пляже. По их мнению, это позволит сделать отдых у воды более комфортным. Навесы планируется смонтировать рядом со смотровой площадкой справа от дорожки, ведущей в море.

Представители общественной организации инвалидов хотят обратиться за поддержкой в реализации этого проекта к городскому голове Вадиму Бойченко.

Как известно, местные власти планируют и в этом, и в следующем году заняться капитальным благоустройством пляжей, которые находятся в черте города. Не исключение и пляж для людей с ограниченными возможностями.