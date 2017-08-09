На пляже для мариупольцев с инвалидностью хотят увеличить количество навесов
9.08 в 18:54
В Мариуполе родители детей с инвалидностью хотят установить дополнительные навесы на специализированном пляже. По их мнению, это позволит сделать отдых у воды более комфортным. Навесы планируется смонтировать рядом со смотровой площадкой справа от дорожки, ведущей в море.
Представители общественной организации инвалидов хотят обратиться за поддержкой в реализации этого проекта к городскому голове Вадиму Бойченко.
Как известно, местные власти планируют и в этом, и в следующем году заняться капитальным благоустройством пляжей, которые находятся в черте города. Не исключение и пляж для людей с ограниченными возможностями.
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2017-08-09 18:54:00
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9.08 в 19:45