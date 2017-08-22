На пляже Мариуполя горожане моют место своего отдыха
22.08 в 20:55
На городском пляже некоторые мариупольцы проявляют исключительную чистоплотность по отношению к месту отдыха.
Зафиксирован случай, когда с утра один пожилой человек тщательно вымывает бетонное сооружение, у которого будет загорать. Он приносит морскую воду в целлофановом пакете и смывает песок и пыль с конструкции водоотвода, пока она не очистится.
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2017-08-22 20:55:00
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