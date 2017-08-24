На побережье в Мариуполе появились провалы
24.08 в 13:10
Разрушилась часть бетонного укрепления, сдерживающего размывание берега недалеко от пляжа для людей с инвалидностью. Коррозия уничтожила металлические панели, укреплявшие фундамент сооружения, и под воздействием волн, от перепадов температур, начал на части разваливаться бетон стяжки, образуя провалы.
Нужно отметить, вся территория центрального пляжа, начиная от "Санта Барбары" до станции спасательной аварийно-водолазной службы городского совета Мариуполя, представляет собой не место для отдыха, а полосу препятствий из нагромождений разрушенных на части плит бетона с зияющими между ними провалами, некоторые из которых достигли в глубину более метра.
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2017-08-24 13:10:00
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24.08 в 13:51