На побережье в Мариуполе появились провалы

Разрушилась часть бетонного укрепления, сдерживающего размывание берега недалеко от пляжа для людей с инвалидностью. Коррозия уничтожила металлические панели, укреплявшие фундамент сооружения, и под воздействием волн, от перепадов температур, начал на части разваливаться бетон стяжки, образуя провалы.

Нужно отметить, вся территория центрального пляжа, начиная от "Санта Барбары" до станции спасательной аварийно-водолазной службы городского совета Мариуполя, представляет собой не место для отдыха, а полосу препятствий из нагромождений разрушенных на части плит бетона с зияющими между ними провалами, некоторые из которых достигли в глубину более метра.