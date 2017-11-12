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На пожаре в Донецкой области погибла женщина

12.11 в 10:59

Информация о пожаре в г.Горняк Селидовского района поступила на телефон Службы спасения «101» в субботу, 11 ноября, передает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит жилой дом. Пожар был оперативно ликвидирован. Однако огонь успел уничтожить кровлю и перекрытие на площади 14 кв. м., пол на площади 20 кв.м., а также повредить 2 оконных блока и двери.

Также в обгоревшем помещении пожарные обнаружили тело погибшей женщины 1961 года рождения.

Причина возгорания устанавливается специалистами.

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2017-11-12 10:59:00
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