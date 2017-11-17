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На позициях ВСУ в зоне АТО побывали американские военные

17.11 в 14:59

Делегация Вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом прибыла в район проведения антитеррористической операции.

По информации пресс-центра штаба АТО, в ходе рабочей поездки американская делегация посетила позиции подразделений воинских частей ВСУ, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.

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2017-11-17 14:59:00
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