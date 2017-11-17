На позициях ВСУ в зоне АТО побывали американские военные

Делегация Вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом прибыла в район проведения антитеррористической операции.

По информации пресс-центра штаба АТО, в ходе рабочей поездки американская делегация посетила позиции подразделений воинских частей ВСУ, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.