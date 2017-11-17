На позициях ВСУ в зоне АТО побывали американские военные
17.11 в 14:59
Делегация Вооруженных сил США во главе с атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине полковником Томасом Уоффордом с многодневным рабочим визитом прибыла в район проведения антитеррористической операции.
По информации пресс-центра штаба АТО, в ходе рабочей поездки американская делегация посетила позиции подразделений воинских частей ВСУ, которые выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.
/uploads/news/964x620/F2WQaHLY.jpg
/uploads/news/964x620/nEL7eggI.jpg
/uploads/news/964x620/Va7yTm2t.jpg
/uploads/news/964x620/6m9puVFl.jpg
/uploads/news/964x620/IEWZw0MK.jpg
2017-11-17 14:59:00
Важные новости