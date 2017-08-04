На Приазовье украинские бойцы сбили беспилотник

На днях на Приазовье украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат соперника, который отслеживал действия ВСУ.

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщают: «Украинские военные, которые продолжают удерживать оборону на Приазовье, на днях на высоте около 800 м зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских наемников. Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные».