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На Приазовье украинские бойцы сбили беспилотник

4.08 в 08:02

На днях на Приазовье украинские военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат соперника, который отслеживал действия ВСУ.

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщают: «Украинские военные, которые продолжают удерживать оборону на Приазовье, на днях на высоте около 800 м зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских наемников. Украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные».

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2017-08-04 08:02:00
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