На Приморском направлении боец Нацгвардии подорвался на взрывном устройстве

В зоне боевых действий на Приморском направлении получил ранение боец Нацгвардии. Это произошло в результате подрыва. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В районе Новотроицкого в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен военнослужащий Национальной гвардии", – отметил Лысенко.

По его словам, пострадавший был оперативно доставлен в медучреждение, ему оказана необходимая помощь.