На Приморском направлении боец Нацгвардии подорвался на взрывном устройстве
17.11 в 14:06
В зоне боевых действий на Приморском направлении получил ранение боец Нацгвардии. Это произошло в результате подрыва. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"В районе Новотроицкого в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен военнослужащий Национальной гвардии", – отметил Лысенко.
По его словам, пострадавший был оперативно доставлен в медучреждение, ему оказана необходимая помощь.
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2017-11-17 14:06:00
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