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На Приморском направлении относительное затишье. Смолкли орудия

12.11 в 08:21

По информации пресс-центра АТО, на Приморском направлении география обстрелов сократилась до двух населенных пунктов. Днем открывался огонь из минометов, вооружения БМП и зенитной установки по позициям военных возле Широкино и Водяного.

После 18:00 на передовой наблюдалось затишье, обстрелов не зафиксировано.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 18 случаев нарушения "перемирия". Украинские силы открывали ответный огонь. В результате боевых действий был ранен один военнослужащий - это случилось вблизи Зайцево.

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2017-11-12 08:21:00
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