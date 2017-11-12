На Приморском направлении относительное затишье. Смолкли орудия

По информации пресс-центра АТО, на Приморском направлении география обстрелов сократилась до двух населенных пунктов. Днем открывался огонь из минометов, вооружения БМП и зенитной установки по позициям военных возле Широкино и Водяного.

После 18:00 на передовой наблюдалось затишье, обстрелов не зафиксировано.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 18 случаев нарушения "перемирия". Украинские силы открывали ответный огонь. В результате боевых действий был ранен один военнослужащий - это случилось вблизи Зайцево.