На Приморском направлении под огнем позиции ВСУ и жилые кварталы: в бою ранен военный

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки огневая активность существенно снизилась, но не обошлось без вооруженных провокаций.

Так, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе Марьинки и Водяного. Кроме того, под обстрел из 120-мм миномета попали жилые кварталы Водяного, где вообще нет позиций сил АТО.

А около 21 часов противник ударил из крупнокалиберного пулемета неподалеку от Старогнатовки. Огнем украинские военные прекратили провокацию. В результате противостояния получил ранения один боец. Сейчас пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Всего за минувшие сутки в зоне АТО насчитали 10 нарушений "перемирия". Военные 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение.